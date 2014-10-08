13 лет колонии усиленного режима получил гражданин Казахстана за организацию канала поставки наркотиков через Беларусь

Новости Беларуси. 13 лет колонии усиленного режима. Такой срок получил наркоторговец гражданин Казахстана за организацию транзитного канала поставки запрещенных веществ.

Год назад 44-летний мужчина был задержан с поличным сотрудниками Комитета госбезопасности во время закладки наркотиков в тайник. Свертки он прятал в стоге сена возле трассы Могилев – Мстиславль.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:

В результате осмотра места происшествия оперативно-следственной группой было обнаружено и изъято свыше 25 кг особо опасного наркотического средства – героина. Наркотик был расфасован в пакеты. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что данная партия наркотиков предназначалась для последующей реализации в странах Западной Европы. В ходе судебного разбирательства вина была полностью доказана. В настоящее время приговор суда Могилевского района Могилевской области вступил в законную силу.