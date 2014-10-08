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13 лет колонии усиленного режима получил гражданин Казахстана за организацию канала поставки наркотиков через Беларусь

08 октября 2014 10:33
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Новости Беларуси. 13 лет колонии усиленного режима. Такой срок получил наркоторговец гражданин Казахстана за организацию транзитного канала поставки запрещенных веществ.

Год назад 44-летний мужчина был задержан с поличным сотрудниками Комитета госбезопасности во время закладки наркотиков в тайник. Свертки он прятал в стоге сена  возле трассы Могилев – Мстиславль.

Артур Стрех, руководитель пресс-службы Комитета государственной безопасности Республики Беларусь:
В результате осмотра места происшествия оперативно-следственной группой было обнаружено и изъято свыше 25 кг особо опасного наркотического средства – героина. Наркотик был расфасован в пакеты. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что данная партия наркотиков предназначалась для последующей реализации в странах Западной Европы. В ходе судебного разбирательства вина была полностью доказана. В настоящее время приговор суда Могилевского района Могилевской области вступил в законную силу.

# Наркотики

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