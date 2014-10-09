В Минске спасатели «сняли» девушку со стены 9-этажного дома: она висела на простынях

Новости Беларуси. Этой ночью в Минске спасателям пришлось оказывать помощь девушке, которая висела на простынях на уровне 6 этажа на стене 9-этажного дома по улице Алтайской.

Когда спасатели прибыли на место, неизвестная уже стояла на подоконнике 4 этажа лицом к стене.

Снять ее оттуда оказалось не так просто: из-за припаркованных во дворе машин подразделения МЧС не могли развернуть коленчатый подъемник.

В качестве альтернативного способа спасения девушки с высоты, на земле был развернут «Куб жизни» - пневматическая подушка, на случай, если она сорвется.

А в это время экипажи ГАИ освобождали территорию от припаркованного автотранспорта, работникам МЧС вели работу «на высоте» - было принято решение переместить девушку в безопасное место.

Спасатели при помощи штурмовой лестницы переместили девушку на незастекленный балкон 5 этажа.

Вскоре площадка для коленчатого подъемника была освобождена. Девушку спустили на землю.

Обстоятельства происшествия выясняет милиция.

Что заставило девушку оказаться по эту сторону дома, предстоит выяснить специалистам.

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