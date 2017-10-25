39-летний священник почти полгода вел переписку с двумя жительницами Витебска: подробности громкого дела

Новости Беларуси. Процесс по уголовному делу священника из России начал 25 октября суд Железнодорожного района Витебска. Слушания проходят в закрытом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле
По данным следствия, 39-летний Николай Киреев почти полгода вел переписку в Интернете с двумя жительницами Витебска. Получив их согласие на занятие проституцией в Санкт-Петербурге, священник пытался увезти женщин, но был задержан при посадке в автобус.