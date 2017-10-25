Прямой эфир

Председатель СК о смерти солдата в Печах: Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы

25 октября 2017 11:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На теле погибшего рядового Коржича в учебном центре в Печах не было никаких телесных повреждений, кроме характерной для удушения полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Своими глазами увидеть место, где произошла трагедия: Комитет солдатских матерей провел свое расследование в Печах

О первых результатах следственных экспертиз журналистам сегодня рассказал председатель следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В рамках следствия возбуждено уже 13 уголовных дел, которые объединены в одно.

Председатель СК о смерти солдата в Печах: Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы -1

Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Порядка 15-20 следователей ежедневно практически занимаются только этим уголовным делом. В настоящий момент в рамках расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность (дело возбуждено в отношении командира и заместителя командира роты, в которой служил Коржич). «Мошенничество» возбуждено в отношении прапорщика этой же роты.

Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в соответствии с которым на теле погибшего Коржича не имеется ни одного телесного повреждения, за исключением странгуляционной борозды.

После инцидента в Печах СК «поднял» материалы проверок и отказные материалы по случаям в армии за последние 6 лет

# происшествия # Фотофакт # Гибель солдат в армии # Иван Носкевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Витебске 18-летний парень выпрыгнул из окна и погиб
25 октября 2017 10:18

В Витебске 18-летний парень выпрыгнул из окна и погиб

ДТП на Кальварийской: комментарий Игоря Шуневича
25 октября 2017 08:59

ДТП на Кальварийской: комментарий Игоря Шуневича

Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка
25 октября 2017 08:35

Из-за лобового ДТП в Гомеле пострадали женщина и 5-летняя девочка