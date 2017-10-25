Председатель СК о смерти солдата в Печах: Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы

Новости Беларуси. На теле погибшего рядового Коржича в учебном центре в Печах не было никаких телесных повреждений, кроме характерной для удушения полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О первых результатах следственных экспертиз журналистам сегодня рассказал председатель следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В рамках следствия возбуждено уже 13 уголовных дел, которые объединены в одно.