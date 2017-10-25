Председатель СК о смерти солдата в Печах: Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы

Новости Беларуси. На теле погибшего рядового Коржича в учебном центре в Печах не было никаких телесных повреждений, кроме характерной для удушения полосы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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О первых результатах следственных экспертиз журналистам сегодня рассказал председатель следственного комитета Беларуси Иван Носкевич. В рамках следствия возбуждено уже 13 уголовных дел, которые объединены в одно.
Иван Носкевич, председатель Следственного комитета Республики Беларусь:
Порядка 15-20 следователей ежедневно практически занимаются только этим уголовным делом. В настоящий момент в рамках расследования возбуждено и соединено в одно производство уже 13 уголовных дел. Это и неуставные взаимоотношения, и халатность (дело возбуждено в отношении командира и заместителя командира роты, в которой служил Коржич). «Мошенничество» возбуждено в отношении прапорщика этой же роты.
Мы получили заключение судебно-медицинской экспертизы, в соответствии с которым на теле погибшего Коржича не имеется ни одного телесного повреждения, за исключением странгуляционной борозды.
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