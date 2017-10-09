Новые подробности резонансного дела: священник из России вербовал девушек и в Гомеле

Новости Беларуси. Задержанный в Витебске священник из России вербовал девушек и в Гомеле. Следственный комитет передал уголовное дело в отношении служителя церкви прокурору для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, пытавшийся вывезти в Россию двух девушек для занятия проституцией был задержан в августе при посадке в автобус Витебск – Санкт-Петербург. С ними мужчина предварительно вел интернет-переписку. Установлено, что им же и по такой же схеме, только вместе с гражданкой Таджикистана, ранее шла вербовка девушек в Гомеле. Тогда священник вышел сухим из воды, а вот его сообщница оказалась за решеткой. Уже в колонии она из новостей узнала о витебских проделках знакомого и решила помочь следствию.