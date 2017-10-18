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В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход

18 октября 2017 20:27
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Новости Беларуси. ЧП в центре Минска: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход-1

Легковушка отлетела на пешеходный переход, но людей не задела. ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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