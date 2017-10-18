В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход

Новости Беларуси. ЧП в центре Минска: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. ЧП в центре Минска: пассажирский автобус столкнулся с легковым автомобилем на пересечении проспекта Независимости и улицы Сурганова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Легковушка отлетела на пешеходный переход, но людей не задела. ГАИ выясняет обстоятельства ДТП.