В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса

Новости Беларуси. Правоохранители обращаются к минчанам с просьбой опознать мужчину, который брызнул в лицо контролеру баллончиком с перцовым газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Правоохранители обращаются к минчанам с просьбой опознать мужчину, который брызнул в лицо контролеру баллончиком с перцовым газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Инцидент произошел в 29-м троллейбусе на остановке «Севастопольский парк». На вопрос контролера мужчина среагировал агрессивно и выбежал из транспорта. Потерпевший сотрудник «Минсктранса» с ожогами лица доставлен в больницу.
«Не мужской поступок. Это верх цинизма». Контролер, в лицо которого пассажир брызнул баллончиком (здесь подробности).
Яна Дашкевич, официальный представитель Первомайского РУВД:
Сейчас по данному факту проводится проверка, разыскивается мужчина. За данное нарушение может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.