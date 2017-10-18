В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса

Новости Беларуси. Правоохранители обращаются к минчанам с просьбой опознать мужчину, который брызнул в лицо контролеру баллончиком с перцовым газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Инцидент произошел в 29-м троллейбусе на остановке «Севастопольский парк». На вопрос контролера мужчина среагировал агрессивно и выбежал из транспорта. Потерпевший сотрудник «Минсктранса» с ожогами лица доставлен в больницу.

«Не мужской поступок. Это верх цинизма». Контролер, в лицо которого пассажир брызнул баллончиком (здесь подробности).