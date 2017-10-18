Прямой эфир

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса

18 октября 2017 20:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Правоохранители обращаются к минчанам с просьбой опознать мужчину, который брызнул в лицо контролеру баллончиком с перцовым газом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса -1

Инцидент произошел в 29-м троллейбусе на остановке «Севастопольский парк». На вопрос контролера мужчина среагировал агрессивно и выбежал из транспорта. Потерпевший сотрудник «Минсктранса» с ожогами лица доставлен в больницу.

«Не мужской поступок. Это верх цинизма». Контролер, в лицо которого пассажир брызнул баллончиком (здесь подробности).

В Минске разыскивают мужчину, который брызнул баллончиком с газом в лицо контроллера троллейбуса -4

Яна Дашкевич, официальный представитель Первомайского РУВД:
Сейчас по данному факту проводится проверка, разыскивается мужчина. За данное нарушение может грозить ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

# происшествия # Фотофакт # Хулиганство

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход
18 октября 2017 20:27

В Минске автомобиль врезался в автобус и отлетел на пешеходный переход

Им грозит до 4 лет: в Могилевской области два педагога вели фиктивные кружки по интересам и получали за это зарплату
18 октября 2017 19:57

Им грозит до 4 лет: в Могилевской области два педагога вели фиктивные кружки по интересам и получали за это зарплату

Снаряд времен Великой отечественной войны нашли во время земляных работ в Мядельском районе
18 октября 2017 15:47

Снаряд времен Великой отечественной войны нашли во время земляных работ в Мядельском районе