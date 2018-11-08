37-летняя безбилетница напала на контролёра в Барановичах

Новости Беларуси. За нападение на контролера в Барановичах на женщину заведено уголовное дело.

Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Барановичского ГОВД Анастасию Гурскую, минчанка набросилась с кулаками на контролера.

Происшествие случилось тридцатого октября на остановке у автовокзала. Одна из пассажирок оказалась без проездного документа. Женщину вывели из автобуса, она отказалась платить штраф, а затем набросилась на контролера – толкнула ее, ударила кулаком и сумкой по лицу, начала выкручивать руки.

На место инцидента приехали правоохранители. Только они смогли успокоить безбилетницу.

В отношении 37-летней жительницы Минска возбуждено уголовное дело «Насилие в отношении должностного лица, выполняющего служебные обязанности».

Контролеры рассказывали нам о своей работе и психологии «зайцев».