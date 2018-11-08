В Воложинском районе при заливке фундамента погиб ИП-строитель

Новости Беларуси. 7 ноября в деревне Падневичи Воложинского района был смертельно травмирован ИП-строитель из Минска.

Как сообщает УСК по Минской области, в среду предприниматель оказывал услуги физлицу. Предварительно, между ними была устная договорённость.

Когда мужчина заливал фундамент под забор, одна из удерживающих автобетононасос опор разрушилась и вошла в грунт.