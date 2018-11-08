В Воложинском районе при заливке фундамента погиб ИП-строитель
Новости Беларуси. 7 ноября в деревне Падневичи Воложинского района был смертельно травмирован ИП-строитель из Минска.
Как сообщает УСК по Минской области, в среду предприниматель оказывал услуги физлицу. Предварительно, между ними была устная договорённость.
Когда мужчина заливал фундамент под забор, одна из удерживающих автобетононасос опор разрушилась и вошла в грунт.
Фото: УСК по Минской области
Из-за случившегося строителя придавило стрелой для подачи бетона, которая была установлена на МАЗе. От полученных травм 45-летний предприниматель погиб на месте.
Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз.
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