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В Воложинском районе при заливке фундамента погиб ИП-строитель

08 ноября 2018 12:06
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Новости Беларуси. 7 ноября в деревне Падневичи Воложинского района был смертельно травмирован ИП-строитель из Минска.  

Как сообщает УСК по Минской области, в среду предприниматель оказывал услуги физлицу. Предварительно, между ними была устная договорённость.  

Когда мужчина заливал фундамент под забор, одна из удерживающих автобетононасос опор разрушилась и вошла в грунт.  

В Воложинском районе при заливке фундамента погиб ИП-строитель-1

Фото: УСК по Минской области  

Из-за случившегося строителя придавило стрелой для подачи бетона, которая была установлена на МАЗе. От полученных травм 45-летний предприниматель погиб на месте.  

Место происшествия осмотрено, опрошены очевидцы, зафиксирована следовая картина. Назначено проведение ряда экспертиз.  

Осенью 2018 года в Вилейском районе погиб лесоруб. 

На мужчину упал сухостой – подробнее здесь.  

# Гибель рабочего # происшествия

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