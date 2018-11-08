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В Жлобине скрылся водитель попавшего в смертельную аварию Audi

08 ноября 2018 12:55
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Новости Беларуси. Ночью 7 ноября в Жлобине Audi врезалась в Ford, после чего совершила наезд на опору ЛЭП.  

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний водитель за рулём Audi 80 ехал по улице Фоканова в направлении улицы Козлова. Выезжая со второстепенной дороги, молодой человек не пропустил Ford Galaxy, которым управлял 37-летний водитель.  

Произошло столкновение. От удара Audi отбросило на опору ЛЭП. 20-летний пассажир этой машины погиб, 18-летний – доставлен в реанимацию. Водитель Audi с места аварии скрылся, но был задержан в течение двух часов.  

Осенью 2018 года в Гродно автомобиль наехал на ногу ребёнку. 

После случившегося водитель продолжил движение и покинул место ДТП – здесь подробности.  

# Авария в Гомельской области # происшествия

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