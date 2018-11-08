В Жлобине скрылся водитель попавшего в смертельную аварию Audi

Новости Беларуси. Ночью 7 ноября в Жлобине Audi врезалась в Ford, после чего совершила наезд на опору ЛЭП.

Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 20-летний водитель за рулём Audi 80 ехал по улице Фоканова в направлении улицы Козлова. Выезжая со второстепенной дороги, молодой человек не пропустил Ford Galaxy, которым управлял 37-летний водитель.

Произошло столкновение. От удара Audi отбросило на опору ЛЭП. 20-летний пассажир этой машины погиб, 18-летний – доставлен в реанимацию. Водитель Audi с места аварии скрылся, но был задержан в течение двух часов.

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