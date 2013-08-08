33-летний борисовчанин убил пенсионерку, изнасиловал её дочь, после чего вынес из квартиры 10 млн

Новости Беларуси. В совершении преступлений подозревается 33-летний житель Борисова. Пока он находится в розыске. Управлением Следственного комитета по Минской области возбуждены уголовные дела по факту убийства, разбоя и изнасилования.

Управление Следственного комитета Беларуси по Минской области:

Ночью 7 августа поступило сообщение в милицию от жительницы Борисова 1982 года рождения об убийстве ее матери. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий установлено, что знакомый мужчина, находясь в данной квартире, убил пенсионерку 1955 года рождения ножом. Затем он похитил из квартиры Br9,6 млн., изнасиловал 31-летнюю дочь убитой и скрылся с места преступления.

Сегодня стали известны подробности жуткого ДТП в Борисовском районе, которое унесло жизни двух молодых людей – мотоциклиста и девушки-пассажирки. Их тела нашли в кювете только спустя три дня после аварии, которая произошла 4 августа. Как выяснилось, незарегистрированным мотоциклом «Ява» управлял 24-летний парень, который не имел водительского удостоверения. На повороте он не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Ехавшая с ним 15-летняя девушка также погибла на месте. Мотошлемов на них не было (смотрите видео).