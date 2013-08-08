В Афганистане 8 августа прогремел взрыв на кладбище. Погибли 10 женщин

Новости Афганистана. В Афганистане 8 августа прогремел взрыв на кладбище. Данные о жертвах пока расходятся, сообщается о 10 или 14 погибших, причём все они женщины, возможно, среди них также были и дети, сообщает ctv.by со ссылкой на агентство «РИА Новости».

Инцидент произошёл в тот день, когда на кладбище особенно людно – мусульмане сегодня отмечают праздник Ид аль-Фитр, или Ураза-байрам, который знаменует окончание месяца поста Рамадан. По традиции в этот день они почитают память своих усопших родственников.

Напомним, всего 5 дней назад при взрыве у индийского консульства в Афганистане погибли 8 детей. Это также произошло в священный месяц Рамадан. (смотрите видео)