Сотрудницу ЦИК Беларуси убили в собственной квартире в Минске. Подозреваемый установлен

Новости Беларуси. Тело Светланы Хиневич с многочисленными колото-резаными ранами несколько дней назад обнаружил сын. Молодой человек, обеспокоенный тем, что мама не отвечает на телефонные звонки, поспешил к ней домой.

Сайт ЦИК РБ:

4 августа 2013 года трагически погибла член Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Хиневич Светлана Фредиславовна.

Светлане Хиневич было 54 года. Членом Центризбиркома она стала в 2011 году. В последнее время занимала должность начальника отдела по кадровой работе РУП «Минск Кристалл». Как сообщили в Управлении Следственного комитета по Минску, убийство Светланы Фредиславовны не связано с ее профессиональной и общественной деятельностью.



Александр Герасимов, официальный представитель УСК по Минску (в интервью агентству «Интерфакс-Запад»):

Труп потерпевшей был обнаружен по месту жительства с множественными колото-резаными ранениями несколько дней назад. В настоящее время по уголовному делу установлен подозреваемый. Совершенное преступление не связано с профессиональной и общественной деятельностью потерпевшей, и носит бытовой характер.

