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В США семейная ссора закончилось стрельбой. Погибли 3 человека, еще 3 ранены

08 августа 2013 10:23
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Новости США. Очередной случай стрельбы в американском Техасе. Чтобы разобраться со своей возлюбленный, мужчина устроил стрельбу в ее доме. В результате погибли два человека. Самой жертвы жома не оказалось. Поэтому стрелок направился в соседний город, где, по его мнению, могла находиться девушка.

Семейная разборка привела к гибели еще одного человека. Трое получили ранения. В критическом состоянии они находятся в больницах.

О состоянии девушки ничего не сообщается. Полиции удалось задержать «стрелка». Ведется расследование, сообщили в программе Новости «24 часа» Н СТВ.

# происшествия # Стрельба

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