32-летнюю жительницу Витебска двое мужчин расчленили и закопали во дворе дома

Новости Беларуси. В Бешенковичском районе 14 января найден труп 32-летней женщины, находящейся в розыске за неуплату средств на содержание ребенка (лишена родительских прав). Пропала жительница Витебска летом 2014 года.

Александр Гарбузов, начальник отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска УВД Витебского облисполкома:

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска получили информацию, что разыскиваемая женщина стала жертвой преступления. При проверке данной информации было установлено, что двое неработающих жителей Витебска, ранее неоднократно судимых за имущественные преступления, 1982 и 1989 годов рождения, совершили убийство указанной женщины в Бешенковичском районе.

Убийство было жестоким: преступники тело расчленили и закопали на территории приусадебного участка.

Александр Гарбузов:

В настоящее время преступники задержаны, в отношении них сотрудниками Следственного комитета и Государственного комитета судебных экспертиз проводятся все необходимые следственные действия и мероприятия.

На данный момент известно, что жертва и подозреваемые ранее были знакомы, жили в одном микрорайоне Витебска.

Накануне убийства они несколько дней втроем распивали алкоголь в городе, а после поехали к родственникам одного из подозреваемых в Бешенковичский район, где продолжили «кутёж».

Что послужило мотивом для убийства, следствию еще предстоит выяснить.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

По данному факту следственным управлением УСК возбуждено уголовное дело по п.6, 15 ч.2 ст.139 (убийство, совершенное с особой жестокостью группой лиц). Подозреваемые дают признательные показания.

Подозреваемым грозит до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение либо смертная казнь.

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