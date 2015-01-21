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В Минске возбуждено уголовное дело по факту нападения на ювелирный магазин вечером 20 января

21 января 2015 07:43
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Новости Беларуси. В Минске возбуждено уголовное дело по факту нападения на ювелирный магазин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне вечером неизвестный пытался похитить из павильона одного из столичных торговых центров драгоценные изделия. Однако во время кражи он попался на глаза сотруднику магазина. Ранив продавца, злоумышленник скрылся.

На месте происшествия эксперты работали до позднего вечера.

Алексей Киселевский, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Установлено, что около 18 часов в магазин вошел неизвестный мужчина. Проследовал за прилавок продавца и, нанеся ему удар в поясничную область, попытался похитить ювелирные изделия. Однако встретив активное сопротивление как со стороны продавца, так и со стороны покупателя, находившегося в этот момент в магазине, скрылся.
В настоящий момент следователями и оперативными сотрудниками милиции проводится неотложный комплекс следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности нападавшего. По факту разбойного нападения управлением Следственного комитета по городу Минску возбуждено уголовное дело.

# Ограбление # происшествия

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