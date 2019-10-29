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32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны

29 октября 2019 14:15
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Новости Беларуси. В Минском районе правоохранители ликвидировали лабораторию по выращиванию марихуаны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Она располагалась в подвальном помещении частного дома.

32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны -1

Хозяин – 32-летний минчанин – предусмотрел все нюансы выращивания растения: от уровня освещенности до системы полива. Во время обыска было найдено 50 граммов уже готового продукта, а также рассада и удобрения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны -4

32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны -6

32-летний минчанин организовал лабораторию по выращиванию марихуаны -8

# Наркотики # происшествия # Фотофакт

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