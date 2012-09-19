30-метровый огненный торнадо пронесся около австралийского города Алис-Спрингс

Новости Австралии. Редкое природное явление зафиксировали в Австралии. Недалеко от города Алис-Спрингс пронесся огненный торнадо. Высота столба достигала 30-ти метров. За необычным зрелищем наблюдали целых 40 минут. Затем торнадо плавно растворился в воздухе.

Ученые говорят, огненные торнадо появляются чрезвычайно редко и при этом они невероятно опасны. В этот день никаких предпосылок для образования даже обычного смерча не было – штиль и 25 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.