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30-метровый огненный торнадо пронесся около австралийского города Алис-Спрингс

19 сентября 2012 07:21
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Новости Австралии. Редкое природное явление зафиксировали в Австралии. Недалеко от города Алис-Спрингс пронесся огненный торнадо. Высота столба достигала 30-ти метров. За необычным зрелищем наблюдали целых 40 минут. Затем торнадо плавно растворился в воздухе.

Ученые говорят, огненные торнадо появляются чрезвычайно редко и при этом они невероятно опасны. В этот день никаких предпосылок для образования даже обычного смерча не было – штиль и 25 градусов тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Фотофакт # Природные явления

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