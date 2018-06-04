3-летний сын водителя погиб, второй ребенок – в больнице. По факту ДТП под Вилейкой возбуждено уголовное дело

Новости Беларуси. В Вилейском районе в результате аварии погиб ребенок.

По информации СК, ДТП случилось вечером третьего июня.

Водителем автомобиля Ford была 35-летняя минчанка. Женщина не справилась с управлением, машина съехала в кювет и врезалась в дерево.

Кроме женщины в автомобиле находились два ребенка – здесь подробнее.

Младший сын водителя, которому было три года, погиб. Десятилетний сын минчанки был доставлен в больницу с тяжелыми травмами.

Погибший мальчик ехал в салоне автомобиля на заднем сидении в специальном детском удерживающем кресле.

По информации УВД Миноблисполкома, старший мальчик был пристегнут. Водитель была трезва.

По словам женщины, она отвлеклась для подключения зарядного устройства мобильного телефона к прикуривателю. В этот момент женщина потеряла контроль за безопасным движением автомобиля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Был проведен осмотр места аварии. Назначен ряд экспертиз.

Очевидцев ДТП или владельцев записей видеорегистраторов с места аварии просят сообщить по телефонам 8 (01771) 5-30-74, 8 (01771) 5-60-83 или обратиться по адресу – город Вилейка, ул. 1 Мая, 52.