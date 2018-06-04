Потерявшуюся под Уздой 82-летнюю женщину нашли при помощи квадрокоптера

Новости Беларуси. Заблудившаяся в Узденском районе пенсионерка найдена.

Об этом сообщает УВД Миноблисполкома. 82-летняя пенсионерка из Узды ушла из дома 30 мая вечером.

На местности были определены возможные направления, куда могла пойти женщина. Помощь оказали волонтеры, которые отрабатывали направления.

Также в поисках женщины задействовали технику. При анализе видео с квадрокоптера было обнаружено темное пятно. На этом месте нашли пропавшую пенсионерку. Ее госпитализировали.

Отмечается, что, скорее всего, женщина потеряла ориентацию, когда вышла из населенного пункта, и заблудилась.

В конце мая у подъезда в Витебске была найдена потерявшаяся полуторогодовалая малышка.