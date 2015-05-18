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3-летний ребенок, попавший в аварию на железнодорожном переезде в Костюковичском районе, скончался в больнице

18 мая 2015 10:19
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Новости Беларуси. Еще одна жертва страшной аварии в Костюковичском районе. 3-летний ребенок умер в реанимации. Мальчика доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии с многочисленными травмами.

Несколько дней за его жизнь боролись врачи, но все усилия медиков оказались тщетными.

ДТП произошло 12 мая. Водитель легковушки выехал на железнодорожный переезд на красный свет, после чего в него врезался грузовой поезд. От машины практически ничего не осталось.

Водитель авто, а также 17-летняя беременная девушка скончались на месте. 3-летний сын водителя и еще один пассажир были доставлены в больницу, однако спасти их не удалось, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Аварии # Авария в Могилевской области

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