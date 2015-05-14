Актер Степан Морозов покончил с собой предварительно из-за развода с женой

Новости России. Шокирующая новость пришла сегодня утром из Москвы. 38-летний актер театра и кино Степан Морозов разбился насмерть, выпрыгнув из окна. Инцидент произошел примерно в 05:30 на улице Перерва, где жил актер.

Родные актера уверены, что на роковой шаг мужчину толкнул развод с женой Дианой, артисткой РАМТ. Морозов переживал из-за расставания с супругой и из-за 2,5-летнего сына Тимофея, с которым стал редко видеться.