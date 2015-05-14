Актер Степан Морозов покончил с собой предварительно из-за развода с женой
Новости России. Шокирующая новость пришла сегодня утром из Москвы. 38-летний актер театра и кино Степан Морозов разбился насмерть, выпрыгнув из окна. Инцидент произошел примерно в 05:30 на улице Перерва, где жил актер.
Родные актера уверены, что на роковой шаг мужчину толкнул развод с женой Дианой, артисткой РАМТ. Морозов переживал из-за расставания с супругой и из-за 2,5-летнего сына Тимофея, с которым стал редко видеться.
Степан Морозов с сыном. Фото: lifenews.ru
По информации российских СМИ, супруга Морозову препятствий к общению с ребенком не чинила, но из-за графика работы его общение с сыном сводилось к минимуму.
Следственный комитет начал проверку по факту самоубийства актера.
На счету Степана Морозова десятки ролей в театре и кино. Он снимался в телесериале «Каменская-2», в фильмах «Поп» и «Ландыш серебристый». С 2001 года работал в Российском академическом молодежном театре.