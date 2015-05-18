В Техасе байкеры разрешили спор с помощью оружия: 9 человек погибли, около 20 ранены

Новости США. Жертвами перестрелки в американском штате Техас стали 9 человек. Еще почти 2 десятка получили ранения различной степени тяжести.

По словам полиции, инцидент произошел между двумя враждующими командами байкеров. Во время вечеринки в одном из баров у мотоциклистов завязался спор, исход которого попытались разрешить применением оружия.

Прибывшим на место ЧП полицейским не сразу удалось прекратить перестрелку. Правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ. В результате происшествия никто из сотрудников полиции не пострадал, все погибшие – байкеры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.