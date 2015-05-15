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Банду черных риелторов, причастную в шести убийствам, задержали в Могилеве

15 мая 2015 07:30
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Новости Беларуси. Банду черных риелторов задержали в Могилеве. По данным следствия, преступная группа, в состав которой входили двое мужчин и одна женщина, причастна к шести убийствам. Мотивом преступления в каждом случае становились деньги, полученные от продажи квартир.

Злоумышленники искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключали с ними договоры, а затем эти люди исчезали.

При этом у большинства убитых не было родственников, поэтому в милицию с заявлением о пропаже никто не обращался.

В настоящее время расследование продолжается. На личный контроль дело взял председатель Следственного комитета Валентин Шаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Убийство

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