Банду черных риелторов, причастную в шести убийствам, задержали в Могилеве

Новости Беларуси. Банду черных риелторов задержали в Могилеве. По данным следствия, преступная группа, в состав которой входили двое мужчин и одна женщина, причастна к шести убийствам. Мотивом преступления в каждом случае становились деньги, полученные от продажи квартир.

Злоумышленники искали людей, ведущих асоциальный образ жизни, заключали с ними договоры, а затем эти люди исчезали.

При этом у большинства убитых не было родственников, поэтому в милицию с заявлением о пропаже никто не обращался.

В настоящее время расследование продолжается. На личный контроль дело взял председатель Следственного комитета Валентин Шаев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.