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29 нетрезвых водителей задержали с 16 по 17 июля в Минской области, два человека травмированы в ДТП

18 июля 2022 14:25
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Новости Беларуси. В результате двух ДТП два человека травмированы. Одна из аварий произошла 16 июля в деревне Янушковичи Логойского района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

29 нетрезвых водителей задержали с 16 по 17 июля в Минской области, два человека травмированы в ДТП-1

Около двух часов ночи 22-летняя жительница Березино, управляя автомобилем Chevrolet, двигалась по улице Центральной. На закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где совершила наезд на дерево, затем – на заборное ограждение. В результате аварии женщина с травмами госпитализирована. Установлено, что автоледи находилась в нетрезвом состоянии. Теперь женщине предстоит заплатить штраф до 6,5 тысячи рублей. Также нарушительница лишена водительских прав сроком на пять лет. Всего с 16 по 17 июля в Минской области задержано 29 нетрезвых водителей. Пресечено 140 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.

# Авария в Минской области # происшествия # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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