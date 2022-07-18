29 нетрезвых водителей задержали с 16 по 17 июля в Минской области, два человека травмированы в ДТП

Около двух часов ночи 22-летняя жительница Березино, управляя автомобилем Chevrolet, двигалась по улице Центральной. На закруглении дороги не справилась с управлением, съехала в кювет, где совершила наезд на дерево, затем – на заборное ограждение. В результате аварии женщина с травмами госпитализирована. Установлено, что автоледи находилась в нетрезвом состоянии. Теперь женщине предстоит заплатить штраф до 6,5 тысячи рублей. Также нарушительница лишена водительских прав сроком на пять лет. Всего с 16 по 17 июля в Минской области задержано 29 нетрезвых водителей. Пресечено 140 фактов управления транспортными средствами лицами, не имеющими права управления.