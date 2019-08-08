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29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе

08 августа 2019 14:08
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Новости Беларуси. 7 августа около шести часов вечера в Лидском районе в аварии погиб водитель фуры.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 47-летний водитель на Volkswagen двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни. Выезжая на трассу М6, иномарка врезалась в ехавший со стороны Гродно грузовик Volvo с полуприцепом Lamberet.

29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе-1

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В результате аварии фуру занесло, и кабина перевернулась. Водителя Volvo выбросило из машины. Мужчина получил открытые ЧМТ и травму живота, от которых погиб на месте.

29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе-4

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

В прошлом месяце в Лидском районе столкнулись фура и микроавтобус.

Погиб 33-летний пассажир – подробности здесь.

# Авария в Гродненской области # происшествия

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