29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе

Новости Беларуси. 7 августа около шести часов вечера в Лидском районе в аварии погиб водитель фуры.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 47-летний водитель на Volkswagen двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни. Выезжая на трассу М6, иномарка врезалась в ехавший со стороны Гродно грузовик Volvo с полуприцепом Lamberet.