29-летний водитель фуры погиб в аварии в Лидском районе
Новости Беларуси. 7 августа около шести часов вечера в Лидском районе в аварии погиб водитель фуры.
Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 47-летний водитель на Volkswagen двигался по второстепенной дороге со стороны деревни Горни. Выезжая на трассу М6, иномарка врезалась в ехавший со стороны Гродно грузовик Volvo с полуприцепом Lamberet.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В результате аварии фуру занесло, и кабина перевернулась. Водителя Volvo выбросило из машины. Мужчина получил открытые ЧМТ и травму живота, от которых погиб на месте.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
В прошлом месяце в Лидском районе столкнулись фура и микроавтобус.
Погиб 33-летний пассажир – подробности здесь.