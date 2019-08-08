В США мужчина ограбил пекарню, несколько офисов и убил четырёх человек

Новости США. Очередное ЧП в США. В двух городах Калифорнии грабитель совершил серию вооруженных нападений: погибли 4 человека, еще 2 ранены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

33-летний мужчина ограбил пекарню и два офиса в Гарден-Гроув, напал с ножом на двух прохожих и посетителя заправки, а затем отправился в соседний город.