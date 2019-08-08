В Мостовском районе в аварии пострадала двухлетняя пассажирка Honda

Новости Беларуси. 7 августа около шести вечера в Мостовском районе в аварии пострадала маленькая девочка. Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, 24-летний парень за рулём Audi двигался по дороге со стороны деревни Суховичи. В этот момент по трассе Поречье – Слоним ехала Honda под управлением 28-летней женщины.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

При выезде на главную дорогу Audi не пропустила Honda, в результате чего произошло столкновение. В аварии осколками стекла люка получила травму дочь водителя Honda. Двухлетняя девочка ехала на переднем пассажирском сиденье в детском удерживающем устройстве. Пострадавшая была госпитализирована с резаной раной шеи.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома