Прямой эфир

27-летняя мама забыла 2-месячного сына в тележке для продуктов

01 сентября 2015 09:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости США. Жительница американского штата Аризона забыла двухмесячного сына в тележке для продуктов, когда ходила в супермаркет за покупками. Подробности истории, которая возмутила американцев, сообщает Daily Mail.

27-летняя Чериш Петерсон отправилась в магазин с тремя своими детьми и забыла одного из них, двухмесячного мальчика, в тележке у супермаркета. Малыша заметила полиция.

По возвращению домой Чериш обнаружила, что сын пропал. Женщина утверждает, что вернулась за ним в течение 40 минут. Малыша маме вернули, однако подали составили заявление о создании угрозы ребенку со стороны матери.

После того, как об инциденте рассказали на одном из телеканалов, на молодую мать с жесткой критикой обрушилась интернет-общественность. Пользователи соцсетей недоумевают: «как можно было забыть о крохе и вспомнить о малыше только через час».

27-летняя мама забыла 2-месячного сына в тележке для продуктов-1

Чериш со слезами на глазах заявляет, что души не чает в своих детях, а случившееся называет «страшной оплошностью».

В августе мы рассказывали о том, как беспечность матери из Ростова вызвала негодование очевидцев, интернет-пользователей и представителей правопорядка.

В запертом автомобиле полуторагодовалый малыш провел, без малого, час.

Его мама, как выяснилось, отправилась в торговый центр за покупками. Столбик термометра в тот день закрепился на отметке + 35 градусов. Бдительные жители города не только сняли все на видео, но и написали заявление в полицию. Читать далее здесь

# происшествия # Дети и родители # Чериш Петерсон

Другие новости рубрики

Все новости
Третьи сутки ведется борьба с лесным пожаром в Белыничском районе
01 сентября 2015 08:09

Третьи сутки ведется борьба с лесным пожаром в Белыничском районе

Бык напал на пастуха в Лоевском районе, мужчина в тяжелом состоянии
31 августа 2015 14:07

Бык напал на пастуха в Лоевском районе, мужчина в тяжелом состоянии

Проникший из России в Китай медведь испугал посетителей городского парка
31 августа 2015 12:32

Проникший из России в Китай медведь испугал посетителей городского парка