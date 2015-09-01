27-летняя мама забыла 2-месячного сына в тележке для продуктов

Новости США. Жительница американского штата Аризона забыла двухмесячного сына в тележке для продуктов, когда ходила в супермаркет за покупками. Подробности истории, которая возмутила американцев, сообщает Daily Mail.

27-летняя Чериш Петерсон отправилась в магазин с тремя своими детьми и забыла одного из них, двухмесячного мальчика, в тележке у супермаркета. Малыша заметила полиция.



По возвращению домой Чериш обнаружила, что сын пропал. Женщина утверждает, что вернулась за ним в течение 40 минут. Малыша маме вернули, однако подали составили заявление о создании угрозы ребенку со стороны матери.

После того, как об инциденте рассказали на одном из телеканалов, на молодую мать с жесткой критикой обрушилась интернет-общественность. Пользователи соцсетей недоумевают: «как можно было забыть о крохе и вспомнить о малыше только через час».