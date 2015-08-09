Мать оставила малыша на 35-градусной жаре в закрытой машине

Новости России. Инцидент, произошедший на неделе в Ростове, возмутил интернет-общественность.

В запертом автомобиле полуторагодовалый малыш провел, без малого, час.

Его мама, как выяснилось, отправилась в торговый центр за покупками. Столбик термометра в тот день закрепился на отметке + 35 градусов.



Бдительные жители города не только сняли все на видео, но и

написали заявление в полицию.

Оксана Колобова, очевидец (запись в соцсети. Орфография и пунктуация автора сохранены):

Ребенку примерно 1,5 года. Машина была закрыта наглухо, не заведена. Не раз бывало, что дети просто умирали от перегрева, когда их оставляли в машине на солнце. Ребенок пробыл там не меньше часа. Я сразу вызвала полицию. Мамаша пришла со старшей дочкой до их приезда, удивилась происходящему. Мы заблокировали ее машину своими, чтобы не уехала до приезда наряда. Но она взяла детей и пошла с ними на аттракционы, потому что «обещала им». Полиция приехала, когда ее с детьми уже не было. Заявление написала, буду контролировать принятые меры. Я не говорю о том, чтобы у нее забрали ребенка или детей, нет. Я за то, чтобы участковый и органы опеки держали руку на пульсе и взяли семью под особый контроль.

Напомним, несколько лет назад в Испании подобный случай закончился трагично.

Мать оставила ребёнка в машине и ушла на работу. Автомобиль простоял на солнце несколько часов. Когда женщина вернулась, сын был уже мертв. Как выяснилось в ходе расследования, утром мать должна была отвезти сына в садик, однако забыла это сделать и отправилась сразу на работу. Подробности трагедии здесь.