Бык напал на пастуха в Лоевском районе, мужчина в тяжелом состоянии

Новости Беларуси. 49-летнего пастуха с тяжелыми травмами доставили в больницу. Его прооперировали, но он по-прежнему в тяжелом состоянии. Мужчина находится в реанимации, где подключён к аппарату искусственной вентиляции легких.

Все произошло внезапно. Разъяренное животное несколько раз ударило пастуха рогом.

Сбитый с ног, он получил еще один удар, уже лежа на земле.

Как пишет «СБ», ссылаясь на официального представителя Гомельского областного управления Следственного комитета, первой на помощь пастуху подоспела собака: она сумела отогнать животное.