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Бык напал на пастуха в Лоевском районе, мужчина в тяжелом состоянии

31 августа 2015 14:07
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Новости Беларуси. 49-летнего пастуха с тяжелыми травмами доставили в больницу. Его прооперировали, но он по-прежнему в тяжелом состоянии. Мужчина находится в реанимации, где подключён к аппарату искусственной вентиляции легких. 

Все произошло внезапно. Разъяренное животное несколько раз ударило пастуха рогом.

Сбитый с ног, он получил еще один удар, уже лежа на земле.

Как пишет «СБ», ссылаясь на официального представителя Гомельского областного управления Следственного комитета, первой на помощь пастуху подоспела собака: она сумела отогнать животное. 

Спустя несколько минут прибежал напарник, который и вызвал «скорую».
 

# происшествия # Нападение

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