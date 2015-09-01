Новости Беларуси. Вот уже третьи сутки ведется борьба с лесным пожаром в Белыничском районе Могилевской области. Пламя удалось взять под контроль. Тушение затрудняет отсутствие подъездных путей к очагу возгорания. Съёмочная группа программы Новости «24 часа» на СТВ пробиралась через болото, чтобы увидеть, как борются со стихией в непроходимой чаще.

Староста деревни Друч а ны Белыничского района на чеку вот уже третьи сутки. По словам Виталия Сушицкого, дым от лесного пожара то и дело застилает деревню.

Виталий Сушицкий, житель деревни Дручаны:

Конечно, страшно. Близко около леса живем. Людей просим, чтобы в лесу не бросали спичек, не курили. Но так получилось. Видимо, ягодники ходили.

Ирина Недобоева, СТВ:

Из-за бездорожья и заболоченности подъезд к эпицентру лесного пожара сильно затруднен. О поездке на легковушке даже речи не идет. Чтобы добрать до места возгорания, нашей съемочной группе пришлось пересесть на авто повышенной проходимости.

30 единиц техники, 240 лесников и спасателей. На борьбу с огненной стихией прибыли специалисты из Белынич, Могилева и Круглого.

Юрий Долгий, командир отделения Белыничского райотдела по чрезвычайным ситуациям:

Для того чтобы как можно быстрее потушить пламя, проложена магистральная линия – около 3,5 км от ближайшей речки.

Тракторы, лопаты, спецтехника. На ликвидации лесного пожара, говорит лесничий соседнего Краглянского района Александр Долгодилин, все средства хороши.

Александр Долгодилин, лесник Круглянского лесничества:

Опрыскиватель предназначен для тушения пожаров на ранних стадиях или же для контрольной проверки тушения пожара.

По словам лесников, очаг возгорания пришелся аккурат на то место, где народ собирает ягоды. Так что, вероятнее всего, говорит главный лесничий Белыничского лесхоза, человеческий фактор и стал причиной такого серьезного пожара. И это при том, что в республике действует запрет на посещение лесов.

Сергей Тяглик, главный лесничий Белыничского лесхоза:

Этот пожар – пример того, как необдуманные действия человека – брошенный окурок, оставленный костер приводят к таким последствиям.

Только за прошлую неделю по всей стране тушили более 400 пожаров в экосистемах. Красный уровень опасности, несмотря на приход осени, сохраняется по-прежнему во многих регионах Беларуси.