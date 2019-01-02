27 человек пострадали в Беларуси из-за неправильного использования пиротехники на Новый год

Новости Беларуси. 2 января в Минске озвучили цифры и итоги прошедших праздничных выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 2 января в Минске озвучили цифры и итоги прошедших праздничных выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Без особых происшествий белорусы встретили Новый год. Для обеспечения безопасности оперативные службы работали в усиленном режиме. На праздничных площадках для минчан и гостей столицы были организованы массовые гуляния, там же несли службы сотрудники милиции и спасатели.
Не до отдыха было и бригадам скорой помощи. Травм из-за неправильного использования пиротехники избежать не удалось. В результате пострадали 27 человек – 10 из них дети. В основном у пациентов травмы средней степени тяжести.
Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:
В целом по республике зарегистрировано 50 уголовно наказуемых деяний, что в разы ниже среднестатистического показателя. Имели место в целом по республике 27 фактов получения травм от неудачного использования пиротехнических изделий. Два было до 1 января и 25 фактов непосредственно первого числа.
Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:
Всем обратившимся оказана медицинская помощь или в стационарных условиях, или амбулаторно. В основном повреждения, я вам скажу, ожоги и травматические повреждения фаланг пальцев, кистей рук, ожоги верхней части грудной клетки.
Все пострадавшие остаются под наблюдением медиков. Всего же милиция установила более 400 фактов незаконного оборота пиротехнических изделий. Составлено свыше 300 протоколов.