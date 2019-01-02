27 человек пострадали в Беларуси из-за неправильного использования пиротехники на Новый год

Новости Беларуси. 2 января в Минске озвучили цифры и итоги прошедших праздничных выходных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Без особых происшествий белорусы встретили Новый год. Для обеспечения безопасности оперативные службы работали в усиленном режиме. На праздничных площадках для минчан и гостей столицы были организованы массовые гуляния, там же несли службы сотрудники милиции и спасатели.

Не до отдыха было и бригадам скорой помощи. Травм из-за неправильного использования пиротехники избежать не удалось. В результате пострадали 27 человек – 10 из них дети. В основном у пациентов травмы средней степени тяжести.

Дмитрий Курьян, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка ГУОПП МОБ МВД Беларуси:

В целом по республике зарегистрировано 50 уголовно наказуемых деяний, что в разы ниже среднестатистического показателя. Имели место в целом по республике 27 фактов получения травм от неудачного использования пиротехнических изделий. Два было до 1 января и 25 фактов непосредственно первого числа.

Олег Панчук, начальник отдела организации медицинской защиты при чрезвычайных ситуациях Министерства здравоохранения Беларуси:

Всем обратившимся оказана медицинская помощь или в стационарных условиях, или амбулаторно. В основном повреждения, я вам скажу, ожоги и травматические повреждения фаланг пальцев, кистей рук, ожоги верхней части грудной клетки.