Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области

Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса выясняют в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария произошла вечером 1 января недалеко от деревни Угринки. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне находились граждане России, а также экскурсовод из Витебска. Никто из них серьезно не пострадал. За помощью к медикам с ушибами обратилась только одна женщина. Автобус принадлежал одной из российских компаний.

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:

Сотрудниками милиции была организована доставка туристов с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения. Им предоставлено питание и горячий чай. Спустя пару часов после происшествия туристическая группа продолжила свой маршрут на автобусе местного филиала автотранспортного предприятия.