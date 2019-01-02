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Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области

02 января 2019 12:09
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Новости Беларуси. Обстоятельства ДТП с участием туристического автобуса выясняют в Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области-1

Авария произошла вечером 1 января недалеко от деревни Угринки. Транспортное средство съехало в кювет и перевернулось. В салоне находились граждане России, а также экскурсовод из Витебска. Никто из них серьезно не пострадал. За помощью к медикам с ушибами обратилась только одна женщина. Автобус принадлежал одной из российских компаний.

Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области-4

Ольга Шкуратова, официальный представитель УВД Витебского облисполкома:
Сотрудниками милиции была организована доставка туристов с места происшествия в Ушачскую среднюю школу для временного размещения. Им предоставлено питание и горячий чай. Спустя пару часов после происшествия туристическая группа продолжила свой маршрут на автобусе местного филиала автотранспортного предприятия.

Представитель УВД рассказала подробности ДТП с туристическим автобусом в Витебской области-7

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа. О причинах аварии специалисты пока не сообщают.

За прошедшие праздничные выходные в Беларуси произошло 830 аварий. На дорогих погибли 6 человек.

# Авария в Витебской области # происшествия # Ольга Шкуратова # Фотофакт

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