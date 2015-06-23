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Французского мотоциклиста, пострадавшего при выполнении циркового трюка, прооперируют белорусские хирурги

23 июня 2015 09:55
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Французского мотоциклиста пострадавшего при выполнении циркового трюка прооперируют белорусские хирурги. Артист принял решение продолжить лечение в Минске в Больнице скорой медицинской помощи. Напомню, французский мотофристайлист сломал плечо во время выступления в Белгосцирке. Он не долетел до рампы на противоположной стороне арены, врезался в металлическую конструкцию и упал вместе с мотоциклом с высоты в несколько метров.

Иван Ладутько, заведующий отделением сочетанной травмы Минской городской больницы скорой медицинской помощи:
Нами было предложено, больной пожелал выполнить вот эту операцию, которая ему планируется непосредственно здесь в Республике Беларусь. А мы этому и рады. Пусть оперируется. Мы прооперируем. Все будут знать, что мы тоже работаем на уровне европейских стандартов. 

# Мотоциклисты

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