26-летний мужчина, нападавший на женщин с ножом, задержан в Минске

Новости Беларуси. Задержан мужчина, который нападал на женщин в микрорайоне Серебрянка в Минске.

Как сообщает ГУВД Мингорисполкома, ночью 3 февраля был задержан 26-летний мужчина.

Ранее ГУВД Мингорисполкома разыскивало нападавшего на женщин. Мужчина угрожал женщине ножом, пытался изнасиловать ее и завладеть имуществом. В январе в лесном массиве по улице Якубова была изнасилована 18-летняя девушка, а еще две попытки нападения на женщин были не доведены до конца из-за того, что совершить преступление помешали прохожие.

Во время задержания у мужчины с собой был обнаружен кухонный нож. Подозреваемого опознали по приметам. Задержанный признался и раскаялся в содеянном. По его словам, он совершал преступления для «сексуального удовлетворения и материального обогащения». Правоохранителей в заблуждение он вводил, переодеваясь в новую одежду и пряча татуировки.