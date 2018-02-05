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В Слониме мотоциклист бросил на месте ДТП 18-летнего пострадавшего пассажира

05 февраля 2018 11:06
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Новости Беларуси. В Слониме мотоциклист бросил пострадавшего на месте ДТП.

Как сообщает ГАИ УВД Гродненского облисполкома, ночью 4 февраля два молодых человека попали в аварию. 21-летний водитель мотоцикла Kawasaki подвозил своего 18-летнего знакомого домой.

Выезжая с закругления дороги, транспортное средство повело влево, где на тротуаре произошло столкновение с осветительной опорой. Водитель оставил пострадавшего приятеля на месте аварии, а сам ушел домой и поставил мотоцикл в гараж.

Правоохранители узнали о происшествии после того, как им сообщили о госпитализации тяжело травмированного пассажира мотоцикла. Меньше часа понадобилось на поиски водителя. Молодого человека отец успел отвезти на такси в больницу.

Возбуждено уголовное дело.

В середине января в Полоцком районе водитель МАЗа сбил обнажённую женщину.

Подозреваемый покинул место ДТП из-за испуга – здесь подробнее.

# происшествия # Авария в Гродненской области

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