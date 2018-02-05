В Минске задержали четверых несовершеннолетних парней по подозрению в сбыте наркотиков
Новости Беларуси. 31 января и 1 февраля правоохранительные органы Минской области задержали две группы сбытчиков наркотиков.
Как сообщает УВД Миноблисполкома, первую группу задержали в последний день января в подъезде одного из домов по улице Гуртьева. Двух 17-летних молодых людей застали после раскладывания по тайникам партии запрещённых веществ. Задержанных попросили показать тайники милиционерам.
Фото: УВД Миноблисполкома
Было изъято особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Его общая масса составила более 26 грамм. Изъяты приспособления для расфасовки наркотических веществ, а также 2 мобильных телефона, персональный компьютер и ноутбук. Последние использовались для связи с организаторами торговли. Подозреваемые рассказали, что по тайникам была разложена вторая партия психотропов.
1 февраля были задержаны ещё двое 17-летних раскладчиков. По месту жительства одного из них и в пяти минских тайниках изъято 58 психотропных марок и более 20 гр гашиша. Парни рассказали, что хотели быстро и много заработать. За месяц ими было получено несколько сотен долларов.
Фото: УВД Миноблисполкома
В УВД Миноблисполкома отмечают, что организаторы наркоторговли находятся за пределами РБ. Они ищут себе помощников через социальные сети, мессенджеры и даже объявления о легальной работе. Правда, зарплату обещают не несколько сотен долларов в месяц, а пару тысяч долларов в неделю. Также наниматель уверяет в безопасности работы.
В отношении всех четверых 17-летних подозреваемых в сбыте наркотических веществ возбуждены уголовные дела.
В середине января больше килограмма наркотиков изъяли у работающего в интернет-магазине минчанина.
Мужчина фасовал и распространял психотроп – здесь подробнее.