В Минске задержали четверых несовершеннолетних парней по подозрению в сбыте наркотиков

Как сообщает УВД Миноблисполкома, первую группу задержали в последний день января в подъезде одного из домов по улице Гуртьева. Двух 17-летних молодых людей застали после раскладывания по тайникам партии запрещённых веществ. Задержанных попросили показать тайники милиционерам.

Было изъято особо опасное психотропное вещество альфа-PVP. Его общая масса составила более 26 грамм. Изъяты приспособления для расфасовки наркотических веществ, а также 2 мобильных телефона, персональный компьютер и ноутбук. Последние использовались для связи с организаторами торговли. Подозреваемые рассказали, что по тайникам была разложена вторая партия психотропов.

1 февраля были задержаны ещё двое 17-летних раскладчиков. По месту жительства одного из них и в пяти минских тайниках изъято 58 психотропных марок и более 20 гр гашиша. Парни рассказали, что хотели быстро и много заработать. За месяц ими было получено несколько сотен долларов.