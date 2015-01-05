24-летний мужчина за три года похитил со счетов иностранцев 1,6 миллиарда рублей

Новости Беларуси. За три года 24-летний белорус похитил с банковских карточек иностранцев около 1 миллиарда 600 миллионов белорусских рублей.



Пресс-служба Следственного комитета Республики Беларусь:

Противоправная деятельность заключалась в том, что обвиняемый посредством сети Интернет приобретал информацию о реквизитах банковских платежных карт третьих лиц. После чего на интернет-форумах предлагал свои услуги по приобретению и доставке товаров из магазинов, осуществляющих свою деятельность на территории США, Германии, России, Франции, Великобритании, Сербии и других стран со скидкой от 30 до 70 процентов. Впоследствии для покупки того или иного товара он использовал неправомерно полученные им заранее реквизиты банковских платежных карт. После доставки товара клиенту на электронные счета, подконтрольные обвиняемому, перечислялись денежные средства за полученный товар.



Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 212 «Хищение путём использования компьютерной техники, совершённое в особо крупном размере», ч. 2 ст. 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации», ст. 352 «Неправомерное завладение компьютерной информацией» Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Молодой человек заключён под стражу.

Читайте также: Мошенники из Минска и Праги на протяжении четырех лет похищали товары из Интернет-магазинов Соединенных Штатов и стран Западной Европы. Международная преступная группа использовала чужие банковские карточки и покупала дорогостоящую технику. А уже затем ноутбуки, фотоаппараты, телевизоры переправлялась на территорию России и Литвы.

Финал громкого дела. Завершено расследование в отношении участников международной преступной группы. По словам оперативников, главными жертвами были граждане США. Более 250 тысяч долларов – именно на такую сумму должна была пополниться копилка похитителей. Подробности громкого дела здесь.