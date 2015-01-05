Прямой эфир

Погода в Беларуси: в Гродно ветер повалил дерево на автомобиль, в рождественскую ночь ожидается до минус 20

05 января 2015 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сплошная облачность, снег и метель. По всей Беларуси введен «оранжевый» уровень опасности. Впрочем, порывистый ветер уже принес неприятности жителям страны.

В Минской области несколько населенных пунктов остались без света, а в Гродно дерево упало на припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:
К счастью, в момент падения дерева в транспортном средстве никого не было. К месту вызова направились бойцы 1-й аварийно-спасательной части на автомобиле, укомплектованным необходимым оборудованием. Около получаса при помощи бензопилы и веревок спасатели работали на месте происшествия. Упавшее дерево повредило капот, крышу, лобовое стекло и переднюю панель автомобиля.

Ветрено будет и 5 января. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах – гололедица. Так что водителям следует быть крайне внимательными. Ведь только за минувшие выходные произошло несколько серьезных аварий.

В Беларусь возвращаются и настоящие морозы. В Витебской и Минской областях будет около 9 градусов. А в рождественскую ночь столбик термометра местами опустится до минус 20.

Правда, синоптики обнадеживают, что такие морозы продержатся недолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода в Беларуси # Наталья Живолевская

Другие новости рубрики

Все новости
Взрыв у координационного центра помощи силовикам в Одессе
05 января 2015 07:34

Взрыв у координационного центра помощи силовикам в Одессе

Лесные пожары в Австралии: сгорело свыше 30 жилых домов, 13 тысяч га лесов, пострадали 22 человек
04 января 2015 13:11

Лесные пожары в Австралии: сгорело свыше 30 жилых домов, 13 тысяч га лесов, пострадали 22 человек

В ночь на 3 января работники МЧС Беларуси спасли группу рыбаков на Вилейском водохранилище
03 января 2015 13:46

В ночь на 3 января работники МЧС Беларуси спасли группу рыбаков на Вилейском водохранилище