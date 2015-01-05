Погода в Беларуси: в Гродно ветер повалил дерево на автомобиль, в рождественскую ночь ожидается до минус 20

Новости Беларуси. Сплошная облачность, снег и метель. По всей Беларуси введен «оранжевый» уровень опасности. Впрочем, порывистый ветер уже принес неприятности жителям страны.

В Минской области несколько населенных пунктов остались без света, а в Гродно дерево упало на припаркованный автомобиль. К счастью, никто не пострадал.

Наталья Живолевская, пресс-секретарь Гродненского областного управления МЧС:

К счастью, в момент падения дерева в транспортном средстве никого не было. К месту вызова направились бойцы 1-й аварийно-спасательной части на автомобиле, укомплектованным необходимым оборудованием. Около получаса при помощи бензопилы и веревок спасатели работали на месте происшествия. Упавшее дерево повредило капот, крышу, лобовое стекло и переднюю панель автомобиля.

Ветрено будет и 5 января. Порывы могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах – гололедица. Так что водителям следует быть крайне внимательными. Ведь только за минувшие выходные произошло несколько серьезных аварий.

В Беларусь возвращаются и настоящие морозы. В Витебской и Минской областях будет около 9 градусов. А в рождественскую ночь столбик термометра местами опустится до минус 20.

Правда, синоптики обнадеживают, что такие морозы продержатся недолго, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.