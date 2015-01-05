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Столбцовский район: пьяный 26-летний мужчина облил бензином и поджёг родную мать

05 января 2015 11:36
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Новости Беларуси. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, молодой человек облил бензином и поджёг родную мать. Женщина с ожогами была доставлена в больницу. Кровавая драма разыгралась в деревне Стецки Столбцовского района.

Как сообщили в правоохранительных органах, преступление было совершено во время ссоры. Что послужило причиной конфликта, еще предстоит выяснить.

Установлено, что ранее задержанный был неоднократно судим. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 14 (покушение на преступление), ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Напомним, в прошлом году в Брестской области произошло убийство, которое своей жестокостью потрясло Беларусь. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, 52-летний мужчина лишил жизни собственную мать. В тот день на предприятии, где работал обвиняемый, выплатили зарплату. Решив отметить столь значимое событие в своей жизни, мужчина зашел в магазин. Дома его ждала престарелая мать. Заметив нетрезвое состояние сына, она в очередной раз высказала свои претензии. Право на употребление спиртного, сын решил в прямом смысле отстаивать кулаками – нанес женщине несколько ударов. Стресс от ссоры пошел снимать алкоголем. Подробности трагедии вы узнаете из видео.

# происшествия # Убийство

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