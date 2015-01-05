Стрельба в США: за два дня в Далласе убиты шесть человек, несколько тяжело ранены

Новости США. Очередной случай со стрельбой с США. В Далассе (штат Техас) неизвестный мужчина открыл огонь в одном из жилых домов. Жертвами инцидента стали 3 человека, еще несколько человек тяжело ранены, сейчас врачи борются за их жизни. Подробности трагедии пока не сообщаются.

По некоторым данным, в момент убийства в доме находилось около 10 человек, все они имели отношение к распространению наркотиков.

А между тем это происшествие уже стало вторым в городе за прошедшие сутки. Накануне вечером в Далласе были убиты еще как минимум 3 человека. Ни мотивы преступления, ни детали ЧП пока неизвестны.

Подобные случаи в Соединенных Штатах не редкость. Однако закон об ограничении использования огнестрельного оружия так и не был принят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.