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Military Watch: США не хотят поставлять Украине технику из-за потерь ВСУ

09 декабря 2023 12:42
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Западная военная техника в Украине терпит существенные потери, что усиливает отказ США предоставлять Киеву дополнительное вооружение и финансирование. Об этом сообщает журнал Military Watch, передает РИА Новости

Издание отмечает большие потери тяжелой техники, ранее переданной Киеву странами НАТО, включая танки Leopard и Bradley. По мнению экспертов, растущее сопротивление в США против выделения дополнительных видов вооружений или средств на военные действия связано с масштабами потерь Украины и растущим осознанием провала наступательных операций.

Ранее Российская Федерация уже направляла ноту странам НАТО по вопросу поставок вооружений Киеву. Украинское контрнаступление началось 4 июня, что три месяца спустя президент РФ Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось.

# Оружие и боеприпасы

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