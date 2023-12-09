Западная военная техника в Украине терпит существенные потери, что усиливает отказ США предоставлять Киеву дополнительное вооружение и финансирование. Об этом сообщает журнал Military Watch, передает РИА Новости

Издание отмечает большие потери тяжелой техники, ранее переданной Киеву странами НАТО, включая танки Leopard и Bradley. По мнению экспертов, растущее сопротивление в США против выделения дополнительных видов вооружений или средств на военные действия связано с масштабами потерь Украины и растущим осознанием провала наступательных операций.

Ранее Российская Федерация уже направляла ноту странам НАТО по вопросу поставок вооружений Киеву. Украинское контрнаступление началось 4 июня, что три месяца спустя президент РФ Владимир Путин отметил, что контрнаступление ВСУ провалилось.