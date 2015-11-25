24-летний мужчина из Витебска выманил на развитие несуществующего бизнеса десятки тысяч долларов

Новости Беларуси. Десятки тысяч долларов молодой человек выманивал, как теперь выяснилось, на несуществующий бизнес.



Бывший коллега для нужд мужчины дважды получал в банке кредит на сумму в 30 и 60 млн белорусских рублей. Друг детства передал подозреваемому 13 тысяч долларов. Отец знакомой отдал автомобиль, подруга «будущего предпринимателя» вложила в несуществующий бизнес более 16 тысяч долларов и собственный Volkswagen New Beetle.

Как рассказали в Следственном комитете, подозреваемый был настолько убедителен, что

даже малознакомые люди соглашались одолжить ему крупные суммы на время.

Так, владелец одного из витебских ломбардов, который, видя подозреваемого второй раз в жизни, одолжил молодому человеку 10 тысяч долларов.

Инна Горбачева, официальный представитель УСК по Витебской области:

В настоящее время следователи работают с потерпевшими лицами, проводят допросы, очные ставки, устанавливают точные суммы причиненного ущерба, восстанавливают цепочку произошедших событий. Отдельное внимание уделяется выяснению мотивации потерпевших лиц при передаче крупных сумм денег подозреваемому. Факту мошенничества, совершенного в крупном размере (ч.3 ст. 209 Уголовного кодекса Республики Беларусь). В ходе следствия установлено, что 24-летний житель города Витебска под предлогом развития бизнеса, связанного с продажей запчастей для автомобилей, получил в долг от пятерых своих знакомых крупные суммы денег. При этом выполнять обязательства по возврату денег молодой человек не намеревался, а продолжал одного за другим обманывать своих знакомых.