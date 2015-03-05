24-летний геймер умер в интернет-кафе после 19 часов непрерывной игры

Новости Китая. Ву Тай, 24-летний фанат видеоигр, умер в интернет-кафе в Китае после того, как более 19 часов провел перед монитором компьютера. Сотрудники заведения отмечают, что за все это время молодой человек не встал ни разу.

Некоторое время он сильно кашлял, а потом резко буквально осел в кресле.

Хсин Ло, приятель погибшего:

Я услышал, как он стонет, и обернулся посмотреть, в чем дело. Он выглядел очень бледным и держал около рта окровавленный носовой платок.

Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь молодому человеку.

Точную причину смерти установит вскрытие. Однако, как отмечают правоохранители, версия о том, что любитель видеоигр умер от переутомления, весьма вероятна.

Случай в Китае – ещё одно доказательство того, что игра, если не знать меру, способна обернуться трагедией. И, к несчастью, такие случаи, не единичны. Несколько лет назад 12-летний подросток из Подмосковья не вынес разлуки с обожаемой игрушкой.

Однажды вечером в семье разгорелся скандал. Причиной стали плохие оценки и регулярные прогулы. Юный геймер дни напролет проводил в виртуальных схватках и из тихого отличника превратился в хулигана. Родители конфисковали компьютер. Лишившись любимой игрушки, подросток решил отомстить. Наутро мальчик как обычно собрался в школу. Он вышел из квартиры в восемь утра, но не пошел на уроки, а по лестнице поднялся на 14 этаж и выпрыгнул из окна (смотрите видео).