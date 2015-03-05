В Беларуси раскрыта деятельность преступной группы, помогавшей коммерческим предприятиям уходить от налогов

Новости Беларуси. Комитет госконтроля раскрыл деятельность крупной преступной группировки. Она оказывала коммерческим предприятиям услуги по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

В качестве прикрытия незаконных операций по выводу денег за границу использовалась декларация импорта медицинских изделий из России, при этом платежи переводились на счета британских компаний.

На самом деле деньги принадлежали белорусским предприятиям. Таким образом они хотели избежать уплаты налогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За время своей деятельности преступники получили доход более 350 миллиардов рублей.

Юрий Кардымон, заместитель начальника отдела департамента финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Был создан ряд лжепредпринимательских субъектов хозяйствования, в число которых входило более 25 субъектов хозяйствования, по средством которых осуществлялась обналичивание денежных средств, которые поступали в безналичном порядке на расчетные счета данной группы, а также наоборот. То есть субъекты хозяйствования, которые реализовали продукцию за наличный расчет, приносили наличные деньги участникам группы. В последующем они за вычетом своего вознаграждения перечислялись на расчетные счета в безналичном порядке и уже безналичные денежные средства возвращались этому субъекту хозяйствования, так называемому клиенту.