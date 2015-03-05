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Гродно: 27-летний парень украл джемпер и километр удирал от охранника

05 марта 2015 10:53
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Новости Беларуси. 27-летний ранее судимый молодой человек попытался вынести из магазина мужской джемпер. Украденное он спрятал под куртку.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:
На кассе бдительные охранники заметили неладное и решили пообщаться с молодым человеком. Последний, осознавая, что его почти что поймали, попытался спастись бегством. Как сообщил старший оперуполномоченный ОУР Ленинского РОВД старший лейтенант милиции Сергей Лесько, преследование растянулось почти на километр и окончилось не в пользу подозреваемого.

Охранники его задержали и вызвали милицию.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

Читайте по теме: Уборка с выносом. В Бресте четыре уборщицы одного из гипермаркетов «подчистили» полки с товарами почти на 8 миллионов рублей. Действовали в ночную смену, не сговариваясь. Женщины срывали с продуктов и товаров штрих-коды. Затем в течение смены выносили и прятали их в камеры хранения, которыми пользуются покупатели. Уходя с работы, забирали с собой краденое.

Забили тревогу товароведы, заметившие, что с полок бесследно исчезают колбасы, мясо, хлеб, дезодоранты и нижнее белье. Вычислили воришек по записям камер видео-наблюдения (смотрите видео).

# происшествия # Кража # Игорь Белозеров

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