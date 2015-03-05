Гродно: 27-летний парень украл джемпер и километр удирал от охранника

Новости Беларуси. 27-летний ранее судимый молодой человек попытался вынести из магазина мужской джемпер. Украденное он спрятал под куртку.

Игорь Белозеров, сотрудник пресс-службы УВД Гродненского облисполкома:

На кассе бдительные охранники заметили неладное и решили пообщаться с молодым человеком. Последний, осознавая, что его почти что поймали, попытался спастись бегством. Как сообщил старший оперуполномоченный ОУР Ленинского РОВД старший лейтенант милиции Сергей Лесько, преследование растянулось почти на километр и окончилось не в пользу подозреваемого.



Охранники его задержали и вызвали милицию.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

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