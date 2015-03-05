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На станции «Осиповичи» произошла утечка из 50-тонной цистерны с соляной кислотой

05 марта 2015 10:29
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Новости Беларуси. ЧП на железной дороге. На станции «Осиповичи» ранним утром была замечена течь цистерны. В 50-тонной емкости находилась концентрированная соляная кислота. Специалисты МЧС, в том числе подразделения службы химической и радиационной защиты, прибыли на место ЧП.

Поврежденную цистерну отделили от состава и отбуксировали в тупик. Все эти действия не нарушили движение поездов на станции «Осиповичи». Угрозы здоровью людей и загрязнения окружающей среды нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Техногенные катастрофы

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