На станции «Осиповичи» произошла утечка из 50-тонной цистерны с соляной кислотой

Новости Беларуси. ЧП на железной дороге. На станции «Осиповичи» ранним утром была замечена течь цистерны. В 50-тонной емкости находилась концентрированная соляная кислота. Специалисты МЧС, в том числе подразделения службы химической и радиационной защиты, прибыли на место ЧП.

Поврежденную цистерну отделили от состава и отбуксировали в тупик. Все эти действия не нарушили движение поездов на станции «Осиповичи». Угрозы здоровью людей и загрязнения окружающей среды нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.