На ЖД вокзале в Минске со взрывчаткой задержан участник боевых действий в Донбассе

Новости Беларуси. На минском железнодорожном вокзале взят под стражу участник военных действий в Донбассе, имевший при себе взрывчатку. Об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси. Молодой человек, как выяснилось, белорусского гражданства, при себе имел два паспорта, оружие и взрывчатые вещества, а также документы, подтверждающие его участие в военных действиях на территории Украины. В момент задержания он вел себя неадекватно. Возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, на минувшей неделе министр внутренних дел Беларуси заявил, что ведомство проводит проверку по фактам участия граждан Беларуси в боевых действиях на территории Украины. Глава МВД не исключил, что могут быть возбуждены десятки уголовных дел.