22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль протаранил забор частного дома.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью пятого сентября. За рулем автомобиля Fiat находилась 22-летняя девушка. Она не справилась с управлением, выехала на обочину, где врезалась в забор.

В результате произошедшего водитель и 19-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Известно, что девушка получила водительское удостоверение в октябре минувшего года. У нее взята кровь на анализ.