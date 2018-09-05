Прямой эфир

22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом

05 сентября 2018 12:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль протаранил забор частного дома.

По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью пятого сентября. За рулем автомобиля Fiat находилась 22-летняя девушка. Она не справилась с управлением, выехала на обочину, где врезалась в забор.

В результате произошедшего водитель и 19-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

По факту аварии проводится проверка.

Известно, что девушка получила водительское удостоверение в октябре минувшего года. У нее взята кровь на анализ.

В конце августа на МКАД грузовик врезался в столб и лег на бок (читать далее). 

# Авария в Брестской области # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек
05 сентября 2018 12:06

Под Витебском из-за пожара в электрощитовой из многоэтажки эвакуировали 18 человек

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области
05 сентября 2018 07:52

Семь пожаров за сутки вспыхнули из-за молний в Гродненской области

В Минске легковушка насмерть сбила 43-летнего мотоциклиста на встречке
05 сентября 2018 07:40

В Минске легковушка насмерть сбила 43-летнего мотоциклиста на встречке