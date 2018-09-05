22-летняя девушка на Fiat протаранила забор частного дома под Брестом

Новости Беларуси. В Брестском районе легковой автомобиль протаранил забор частного дома.
По информации ГАИ УВД Брестского облисполкома, происшествие случилось ночью пятого сентября. За рулем автомобиля Fiat находилась 22-летняя девушка. Она не справилась с управлением, выехала на обочину, где врезалась в забор.
В результате произошедшего водитель и 19-летняя пассажирка были доставлены в больницу.
По факту аварии проводится проверка.
Известно, что девушка получила водительское удостоверение в октябре минувшего года. У нее взята кровь на анализ.
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